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Serviço

Clientes do ES poderão suspender entrega de encomendas pelos Correios

Quem suspeitar ter sido vítima de golpe ou simplesmente se arrepender do envio pode solicitar o cancelamento no site da estatal
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

07 mai 2019 às 17:26

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 17:26

Crédito: Arquivo
A partir desta semana, clientes que tiverem encomendas enviadas via Correios poderão cancelar o recebimento caso percebam terem sido vítimas de golpes ou apenas se arrependam do envio por algum motivo. As informações foram confirmadas pela estatal.
O serviço já estava disponível desde 2018 para quem possui contrato com os Correios, mas agora os clientes do varejo também serão beneficiados pela medida.
> Bolsonaro: sinal verde para se estudar a privatização dos Correios
Para conseguir cancelar a entrega de um item já enviado, o cliente precisa informar seu CPF ou CNPJ. A medida vale para encomendas enviadas por PAC ou Sedex, e só é possível fazer a solicitação pelo site dos Correios, na área de rastreamento. "Essa etapa de verificação tem o objetivo de assegurar que a interação está sendo realizada pelo remetente, pois só ele tem acesso ao comprovante", informa os Correios.
Após o pedido de cancelamento, a encomenda fica com o status de bloqueio. A estatal grava um código na encomenda, que é identificado pelo carteiro como uma recomendação para não entregá-la. O item então retorna a um centro de distribuição para ser devolvido ao remetente.
> Correios vão cortar 20 mil cargos no país; cenário no ES é incerto
O serviço faz parte do projeto Entrega Interativa que tem o objetivo de permitir maior interação com os Correios durante o fluxo de entrega de encomendas.

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