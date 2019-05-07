Clientes do ES poderão suspender entrega de encomendas pelos Correios

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A partir desta semana, clientes que tiverem encomendas enviadas via Correios poderão cancelar o recebimento caso percebam terem sido vítimas de golpes ou apenas se arrependam do envio por algum motivo. As informações foram confirmadas pela estatal.

O serviço já estava disponível desde 2018 para quem possui contrato com os Correios, mas agora os clientes do varejo também serão beneficiados pela medida.

Para conseguir cancelar a entrega de um item já enviado, o cliente precisa informar seu CPF ou CNPJ. A medida vale para encomendas enviadas por PAC ou Sedex, e só é possível fazer a solicitação pelo site dos Correios, na área de rastreamento. "Essa etapa de verificação tem o objetivo de assegurar que a interação está sendo realizada pelo remetente, pois só ele tem acesso ao comprovante", informa os Correios.

Após o pedido de cancelamento, a encomenda fica com o status de bloqueio. A estatal grava um código na encomenda, que é identificado pelo carteiro como uma recomendação para não entregá-la. O item então retorna a um centro de distribuição para ser devolvido ao remetente.