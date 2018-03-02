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Expansão

Chocolates Garoto terá fábrica em São Paulo

Com a operação da segunda unidade, empresa do grupo Nestlé vai se transformar na maior produtora de chocolates do país

Publicado em 02 de Março de 2018 às 20:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 20:11
A unidade capixaba da Chocolates Garoto foi fundada pelo imigrante alemão Heinrich Meyerfreund em 1929 Crédito: Reprodução
A tradicional Chocolates Garoto, em Vila Velha, vai se tornar a maior produtora de chocolates do país. Para colocar em prática a estratégia de expansão, a planta da multinacional Nestlé em Caçapava, São Paulo, vai se transformar em uma unidade da Garoto e fabricar produtos das duas marcas a partir de abril. 
"Essa alteração, exclusivamente interna, visa à sustentabilidade, maior competitividade e eficiência, amplificando o potencial do negócio no médio e longo prazo", informou a Nestlé, acrescentando que a iniciativa também vai ampliar o potencial de exportação. 
A unidade capixaba da Chocolates Garoto foi fundada pelo imigrante alemão Heinrich Meyerfreund em 1929. Em 2002, a empresa foi vendida para o grupo Nestlé e atualmente figura entre as 10 maiores fábricas de chocolates do mundo.
Se
gundo o Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação do Espírito Santo (Sindialimentação), uma reunião da empresa com os funcionários foi realizada no último dia 28 para esclarecer os impactos das alterações para os colaboradores. A multinacional afirmou que não haverá nenhuma mudança estrutural e de produção na fábrica de Vila Velha.
De acordo com a coordenadora geral do Sindialimentação, Linda Moraes, haverá outras reuniões do sindicato com a empresa. "A diretoria do sindicato estará em outras reuniões, com a Nestlé, para se assegurar da garantia das propostas feitas em prol da continuidade do crescimento da fábrica Chocolate Garoto no Espírito Santo" afirmou.
Por nota, a Nestlé afirmou para a reportagem que a nova fábrica em São Paulo não vai provocar demissões no Espírito Santo. "Essa iniciativa não implicará em alteração no número de colaboradores da empresa", disse. 
 

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