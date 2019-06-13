Home
China retoma importações de carne bovina do Brasil

A comercialização estava suspensa desde o dia 3 de junho, devido à notificação de caso atípico de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecida como doença da vaca louca, no Mato Grosso