Chances nas áreas de gastronomia e agroindústria

Projeção 3D do gastrobistrô que ficará em Pedra Azul, Domingos Martins Crédito: Divulgação

Atividades ligadas ao turismo, gastronomia e agronegócio devem ampliar as oportunidades de emprego neste ano. Para 2019, esses negócios devem gerar oportunidades para recepcionista, caixa, administrador, cozinheiro, chefe de cozinha e artesão.

Em Domingos Martins, as novas empresas, que devem criar cerca de 2,5 mil vagas ao longo deste ano, chegam com propostas inovadoras, segundo a prefeitura do município.

Entre os negócios com esse perfil está um gastro bistrô localizado na região de Pedra Azul, Domingos Martins. O local foi pensado com o objetivo de ser um empreendimento que empregasse o tripé da sustentabilidade, para que fosse financeiro, social e ambientalmente sustentável.

Queremos valorizar tudo aquilo que temos na região e no Estado. Vamos expor o artesanato e servir produtos produzidos nas redondezas. Tudo isso estará dentro de uma estrutura composta por seis contêineres. Teremos ainda um jardim aromático, onde os clientes poderão colher ervas para fazer chá, revela a sócia do Villa da Pedra, Mara Pizatto.

A expectativa é que o local fique pronto ainda no primeiro semestre deste ano. De acordo com Mara, ela e o sócio, José Tarquínio da Silva, estão investido quase R$ 500 mil para abrir o negócio. O empreendimento, depois de pronto, deve gerar 12 vagas de emprego, para trabalhar na cozinha, recepção e serviço.

De acordo com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Domingos Martins, Hiarley Macedo, a agricultura e o turismo são os pilares econômicos do município. O turista quer um empreendimento diferenciado. Hoje vemos uma tendência de criação de negócios voltados a algumas áreas. Entre elas estão a fabricação de biscoito, cerveja artesanal e queijos. Além disso, temos o crescimento do turismo de experiência, mostrando a produção e história do produto, comenta.

Perspectiva do projeto de hospital em Linhares, que deve abrir quase mil novos postos de trabalho Crédito: Divulgação

Outro ponto que o secretário destaca é o crescimento de negócios ligados a gastronomia  como restaurante, cafés, bistrôs, cervejarias e cafés com experiência de conhecer a produção. Principalmente na região de Pedra Azul e de Campinho, sede do município. Vários negócios já perceberam que trabalhar com alimentos orgânicos, por exemplo, é um diferencial. As pessoas que vêm ao município querem levar algo típico da cidade.

Outra aposta do município é no setor hoteleiro. Devido ao clima mais frio das montanhas, Domingos Martins atrai turistas em busca de um lugar calmo e próximo à natureza. O secretário complementa que, à medida que a cidade vai crescendo, a demanda por profissionais ligados à construção civil também aumenta, para construir os novos negócios.

CONFIRA INVESTIMENTOS E OPORTUNIDADES NO ES

ANCHIETA

Termoelétrica

Há um estudo na prefeitura para a construção de uma termoelétrica. O investimento estimado é de R$ 500 milhões. Profissionais que serão demandados: técnico em edificações, arquiteto, engenheiro civil e auxiliar de obras.

Gasoduto

Uma empresa arrendou uma área da Samarco e deve operar com gasoduto. O Investimento estimado é de R$ 3 milhões.

Loteamento

O projeto está em fase de licenciamento na prefeitura para construir um loteamento industrial e logístico. O investimento será em torno de R$ 5 milhões. Profissionais demandados: técnico em edificações, arquiteto e auxiliar de obras.

ARACRUZ

Porto da Imetame

Está previsto para começar a operar em 2021. A expectativa é que gere 2 mil empregos para a área de construção e também para a portuária.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Carone

Vai abrir uma loja da marca Sempre Tem com previsão de criar 300 vagas de emprego para trabalhar na unidade. As oportunidades serão para os cargos de embalador, operador de caixa, repositor, açougueiro, confeiteiro, padeiro, auxiliares, cargos administrativos, entre outras funções.

CARIACICA

Cesan

Serão investidos em torno de R$ 770 milhões para a implantação das novas redes de coleta e sistemas de tratamento de esgoto no município. Durante as obras serão criados até 550 empregos diretos para engenheiros civis, geólogos e auxiliares de obras.

Perim

A rede de supermercados está construindo uma unidade no bairro São Francisco, próximo ao Shopping Moxuara. Serão gerados cerca de 250 empregos. As oportunidades são para: embalador, operador de caixa, repositor, açougueiro, confeiteiro, padeiro, auxiliares, cargos administrativos, entre outras funções.

Hotel Meridional

Em 2019 haverá o Lançamento do hotel bandeira Bristol, em Alto Lage. A obra está em fase de acabamento. Depois de aberto demandará camareiras, recepcionistas, carregadores e arrumadeiras.

Entreposto

O entreposto da Zona Franca de Manaus deve gerar 130 empregos diretos e indiretos em cargos de motoristas, conferentes, técnicos em logística e estoquistas.

COLATINA

Construção civil

Um prédio de 17 andares com 130 salas comerciais planejado para o centro da cidade será construído. O investimento será de R$ 28 milhões. Além dele será lançado um loteamento que deve movimentar R$ 30 milhões. Profissionais que serão demandados: técnico em edificações, arquiteto, engenheiro civil e elétrico, marceneiro, pedreiro, carpinteiro, eletricista e auxiliar de obras.

Hospital

Será construído um hospital com 500 leitos. Profissionais demandados na obra: técnico em edificações, arquiteto, engenheiros civil e elétrico, marceneiro, pedreiro, carpinteiro, eletricista, auxiliar de obras. Após a obra serão contratados médicos de diferentes especialidades, enfermeiros e atendentes.

DOMINGOS MARTINS

Turismo e agronegócio

A expectativa é de que sejam abertas novas empresas ligadas ao turismo e ao agronegócio, o que deve gerar cerca de 2,5 mil empregos. Além de profissionais para trabalharem no atendimento, plantio e cozinha, também haverá vagas na construção civil.

GUARAPARI

Supermercado

A Rede Carone vai abrir uma loja da marca Sempre Tem com previsão de que sejam criadas 250 vagas de emprego. As chances serão para: embalador, operador de caixa, repositor, açougueiro, confeiteiro, padeiro, auxiliares, cargos administrativos, entre outras funções.

LINHARES

D2D Motors

A montagem de veículos da D2D Motors começará no Estado a partir de 2019. O investimento inicial será de R$ 30 milhões. A operação deve gerar cerca de 60 empregos diretos, com vagas para montadores e engenheiros.

WEG

O projeto de ampliação da WEG motores terá um investimento de R$ 140 milhões até 2022. Vai contratar 500 funcionários. Entre os profissionais estão engenheiros eletromecânicos, conferentes, estoquistas, operadores de máquinas e profissionais da área de informática.

Expresso Café

A empresa de classificação de café deve abrir 30 vagas. A implantação será no início de 2019. Haverá vagas para: degustadores de café, operador de máquinas e assistentes operacionais.

Britânia

A Britânia junto com a Philco vão expandir a produção da sua linha branca. Deve gerar 1 mil vagas, em até 2 anos, para técnico em indústria, conferente e estoquista.

Cacique

A fábrica de café instantâneo deve começar a ser construída no primeiro trimestre de 2019. Devem ser gerados cerca de 300 empregos na construção e mais 200 vagas diretas quando a empresa começar a operar. Vagas para: degustador de café, operador de máquinas e assistente operacional.

Randon

A fabricante de reboques vai investir quase R$ 200 milhões na nova fábrica. Quando entrar em operação, a empresa deve gerar cerca de 40 empregos diretos.

Linhares Medical Center

O hospital particular de alta complexidade começa a ser construído no início de 2019, com estimativa de conclusão para 2020. Na construção serão cerca de 200 vagas e 750 na fase de funcionamento para profissionais para compor o corpo clínico.

Laticínios

Há previsão da instalação de dois laticínios em Linhares. Um de investidores locais com a produção de produtos com leite de búfala e outro de investidores nacionais. A expectativa é criar 45 vagas para queijeiros e operadores de máquinas.

Sempre Tem - Carone

O hipermercado será inaugurado no início de 2020 e empregará cerca de 250 após as obras.

Casagrande

Há duas lojas previstas, uma no bairro Aviso e outra no bairro Linhares 5, que deve ser inaugurada em novembro de 2019. Serão cerca de 150 oportunidades.

Outras empresas

A Valeu, empresa de ar-condicionado para ônibus e caminhões, e a Nova Lata, fabricante de latas de metais, vão dar entrada com seus projetos na prefeitura. Já a Belgo Cercas, franquia especializada na venda e instalação de cercas urbanas, vai abrir sua primeira loja no Estado.

MONTANHA

Empreendimentos

A SOS Distribuidoras de Bebidas vai expandir a unidade e criar mais 2 postos de trabalho. O Comercial Boldrini vai realizar expansão e criar mais 8 vagas de emprego.

PINHEIROS

Placas do Brasil

A indústria de fabricação de placas de fibra de madeira vai investir R$ 450 milhões no município e gerar 600 vagas, entre elas, para operadores de maquinário e engenheiros.

SERRA

Diversos

Previsão de investimento de R$ 186 milhões em 22 empreendimentos como atacarejo, indústria cerâmica, supermercados, shopping, indústria de inovação e transportadoras. Serão gerados mais de 6 mil empregos para todos os níveis de escolaridade.

VIANA

Santafé

Está construindo o Parque Empresarial Jabaeté com dois grandes galpões logístico que devem ser entregues ainda no primeiro semestre. São 200 empregos diretos durante as obras e mais 800 diretos e indiretos, voltados para logística, após a construção.

Logmax

A ampliação do galpão da distribuidora de alimentos e embalagens Damare vai gerar 30 empregos diretos. Quando entregue, no primeiro trimestre do ano, serão 60 vagas diretas para trabalhar no local.

Imobiliária Donnabel

Vai construir nove galpões de logísticas. O projeto está em fase de aprovação na prefeitura. A obra vai gerar 30 empregos diretos e, quando inaugurada, cada galpão deve contratar 60 pessoas.

Brazen

A empresa vai construir um condomínio com casas duplex, triplex e apartamentos. Serão gerados inicialmente 60 empregos diretos na área da construção civil na primeira fase da obra, que deve durar dois anos.

Extracenter

A unidade do Extrabom que será aberta no Shopping Mall, no bairro Marcílio de Noronha, vai gerar 200 vagas de emprego diretas.

VITÓRIA

Leroy Merlin

A construção da megaloja deve investir R$ 60 milhões na Capital e gerar 400 empregos, durante a construção e após aberta. Vagas para atendentes e repositores e caixa.

Med SêniorSerá o primeiro hospital geriátrico do país. De acordo coma Med Sênior, serão 350 empregos criados para área administrativa e de medicina.

Rede OK

Serão dois supermercados, em Jardim Camburi e em São Pedro. Serão gerados pelo menos 300 vagas.

Fonte: Prefeituras, governo do Estado e IJSN.