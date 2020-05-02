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Benefício

Cerca de 900 mil recebem ajuda para sacar auxílio pelo Caixa Tem

Beneficiários contaram com a ajuda de funcionários do banco para gerar o código no aplicativo Caixa Tem, procedimento necessário para a retirar o dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2020 às 19:51

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 19:51

Vitória - ES - Fila na agência da Caixa Econômica Federal para retirada do benefício do Governo Federal na Reta da Penha.
Cerca de 900 mil contaram com a ajuda de funcionários da Caixa Crédito: Vitor Jubini
Aproximadamente 2 milhões de pessoas sacaram neste sábado (2) o auxílio emergencial em 902 agências da Caixa Econômica Federal que abriram excepcionalmente no fim de semana para atender beneficiários do programa.
Do total de atendidos até o início da tarde, cerca de 900 mil contaram com a ajuda de funcionários do banco para gerar o código no aplicativo Caixa Tem, procedimento necessário para a retirar o dinheiro, depositado em contas sociais digitais, nos caixas automáticos.
Os demais saques foram realizados por clientes do banco que já tinham conseguido transferir o dinheiro para suas respectivas contas e, portanto, não precisaram gerar o código de saque.
A ajuda pessoal para a população pouco familiarizada a utilizar aplicativos bancários permitiu que o número de saques pelo Caixa Tem neste sábado tenha sido cerca de seis vezes maior do que na última terça-feira (28), dia considerado crítico quanto ao tamanho das filas nas portas das agências, segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. "Não é que não houve fila hoje, mas a fila andou mais rápido", comentou.

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A Caixa passou a gerar o código na agência após constatar que um dos motivos que estava impedindo a retirada do dinheiro era a dificuldade de parte da população em utilizar o aplicativo.
Cerca de 50 milhões de desempregados, microempreendedores e trabalhadores informais estão habilitados a receber o auxílio emergencial liberado para distribuir renda durante a quarentena da pandemia do novo coronavírus.
Os beneficiários elegíveis ao auxílio que nasceram em novembro e dezembro poderão sacar nas agências da Caixa a parcela de R$ 600 (ou de R$ 1.200, para mães chefes de família) a partir de terça-feira (5).
As agências serão abertas às 8h nesta segunda, segundo Guimarães.

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O resgate presencial começou na segunda (27) e segue calendário, conforme o mês de nascimento do trabalhador.
Para realizar o saque do auxílio emergencial, o beneficiário precisa atualizar o aplicativo Caixa Tem, fazer o login e selecionar a opção "Saque sem cartão".
O aplicativo gera um código autorizador para saque, com validade de duas horas.
Se o trabalhador não conseguir obter o código ou ele perder a validade, poderá pedir ajuda de um funcionário da agência, desde que o auxílio tenha sido aprovado.

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Quem tem direito ao benefício e nasceu em meses anteriores continua podendo fazer o resgate.
A liberação para saque presencial não torna a ida às agências da caixa obrigatória. Pelo contrário, a recomendação é para que os beneficiários tentem transferir o dinheiro para outras contas pessoais ou de parentes ou, ainda, façam pagamentos utilizando suas contas digitais da Caixa por meio do aplicativo Caixa Tem.
A procura pelas agências tem gerado aglomerações, aumentando o risco de contágio pelo novo coronavírus.
Para evitar viagens perdidas às agências da Caixa, a orientação é que o beneficiário verifique, antes de sair de casa, o calendário de pagamentos, bem como se tem direito de receber o auxílio.
O telefone de informações sobre o auxílio emergencial é o 111.

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