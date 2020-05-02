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Auxílio emergencial

Caixa diz que foram pagos mais de 1 milhão de pessoas por aplicativo

Para receber o auxílio emergencial, a Caixa já teve 50,2 milhões de cadastrados até este sábado (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2020 às 16:23

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 16:23

Aplicativo do caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial
Aplicativo da Caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse neste sábado (2), que este dia foi "intenso" nas agências do banco pelo país para o pagamento de auxílio emergencial. Foram pagos mais de um milhão de pessoas pelo aplicativo do banco.
Em balanço apresentado por Guimarães hoje pela internet, ele contou que o banco já disponibilizou R$ 35,5 bilhões em auxílio emergencial até este sábado, distribuídos por pessoas no Bolsa Família, cadastro único e aplicativo/portal do banco.
Guimarães contou que, neste sábado, as filas davam voltas no quarteirão em frente às agências do banco pelo país, mas  o banco público conseguiu resolver rapidamente esta questão. Ele contou que visitou agências em Goiás e no começo da tarde já não havia mais filas nas agências.

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"Estamos fazendo cadastramentos nas filas para diminuir tempo das pessoas nas agências", disse o presidente, contando que muitas pessoas carentes precisaram de ajuda para entender o aplicativo. Todas as agências da Caixa serão abertas às 8 horas na segunda-feira (4), disse ele.
"Pagamos mais de um milhão de pessoas hoje pelo aplicativo", disse. Além disso, um milhão de pessoas sacaram seus auxílios nos ATMs do banco e lotéricas.
Para receber o auxílio emergencial, a Caixa já teve 50,2 milhões de cadastrados até este sábado (2). O aplicativo do auxílio já teve 74,3 milhões de downloads. Segundo Guimarães, é o aplicativo mais baixado no mundo.

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