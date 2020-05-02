Caixa diz que foram pagos mais de 1 milhão de pessoas por aplicativo

Aplicativo da Caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O presidente da Caixa , Pedro Guimarães, disse neste sábado (2), que este dia foi "intenso" nas agências do banco pelo país para o pagamento de auxílio emergencial. Foram pagos mais de um milhão de pessoas pelo aplicativo do banco.

Em balanço apresentado por Guimarães hoje pela internet, ele contou que o banco já disponibilizou R$ 35,5 bilhões em auxílio emergencial até este sábado, distribuídos por pessoas no Bolsa Família , cadastro único e aplicativo/portal do banco.

Guimarães contou que, neste sábado, as filas davam voltas no quarteirão em frente às agências do banco pelo país, mas o banco público conseguiu resolver rapidamente esta questão. Ele contou que visitou agências em Goiás e no começo da tarde já não havia mais filas nas agências.

"Estamos fazendo cadastramentos nas filas para diminuir tempo das pessoas nas agências", disse o presidente, contando que muitas pessoas carentes precisaram de ajuda para entender o aplicativo. Todas as agências da Caixa serão abertas às 8 horas na segunda-feira (4), disse ele.

"Pagamos mais de um milhão de pessoas hoje pelo aplicativo", disse. Além disso, um milhão de pessoas sacaram seus auxílios nos ATMs do banco e lotéricas.