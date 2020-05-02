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Cielo adapta maquininhas para auxílio emergencial de R$ 600 da Caixa

A novidade pode ajudar a diminuir as longas filas que têm se formado nas agências da Caixa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2020 às 16:15

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 16:15

Dinheiro
O valor do auxílio emergencial é de R$ 600 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Cielo, controlada por Bradesco e Banco do Brasil, adaptou uma de suas maquininhas para aceitar pagamentos com o cartão de débito virtual do auxílio emergencial, que está sendo pago pela Caixa Econômica Federal. O Carrefour Brasil será o primeiro varejista a oferecer a solução, que estará disponível em 480 pontos de venda a partir da próxima semana.
A novidade pode ajudar a diminuir as longas filas que têm se formado nas agências da Caixa por conta do pagamento do auxílio emergencial, no valor mensal de R$ 600. Dos mais de 50 milhões de brasileiros aprovados e que já estão recebendo a primeira parcela do benefício - serão ao menos três meses, 80% foram até o banco sacar os recursos. Somente 20% fizeram transferências eletrônicas ou pagamentos em compras virtuais.
O problema é que boa parte das pessoas que estão recebendo o benefício não tem conta em banco. Para viabilizar o acesso aos recursos, a Caixa desenvolveu contas poupanças digitais, uma espécie de carteira virtual, e tem creditado o pagamento nelas. Como não há um cartão físico para efetuar o pagamento de compras, para essas pessoas, a única alternativa é ir até uma agência. "A solução reduz a necessidade de os beneficiários enfrentarem longas filas para sacar os recursos nos bancos, diminuindo riscos de contaminação", afirma o presidente da Cielo, Paulo Caffarelli.

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O pagamento de compras com o auxílio emergencial será feito em uma espécie de maquininha inteligente, a LIO. Lançada há alguns anos, ainda é pouco utilizada no varejo brasileiro. A Cielo tem cerca de 100 mil terminais inteligentes frente a um total de maquininhas de cerca de 1,5 milhão espalhados pelo Brasil.
Para adaptar a LIO, a Cielo desenvolveu um aplicativo que viabiliza a transação. Por meio dele, os vendedores inserem os dados do cartão de débito virtual da Caixa na maquininha tais como número, validade e código de segurança, e o pagamento é concluído em segundos. "Os brasileiros poderão usar o saldo do cartão diretamente em compras nos estabelecimentos comerciais", explica o presidente da Cielo.
A Cielo negocia a oferta das maquininhas para a captura de transações com o pagamento com recursos do auxílio emergencial em outras redes de varejo. Há conversas adiantadas para uma parceria com uma rede de drogarias. A companhia não abre, contudo, o nome de futuros parceiros.

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COMO USAR

No Carrefour, primeiro a oferecer a maquininha no varejo, a solução da Cielo estará disponível a partir da próxima quarta-feira, dia 6, em seus hipermercados e supermercados. Em lojas de conveniência, drogarias e postos de combustíveis, chega na sexta-feira, dia 8.
O presidente do Carrefour Varejo no Brasil, Luis Moreno, diz que esta é mais uma iniciativa da companhia para atender à população em meio à pandemia e viabilizar o acesso a alimentos e itens essenciais. O grupo varejista adaptou um plano de emergência para reduzir riscos de contágio em sua rede, que é a maior do País, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
Além disso, o Carrefour Brasil contratou 5 mil funcionários para reforçar as equipes durante a pandemia e congelou o preço de 200 itens de sua marca própria por ao menos dois meses. "Estamos comprometidos a atender aos consumidores com toda a segurança e nossas lojas estão preparadas com rígidos protocolos de higiene", diz Moreno.

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