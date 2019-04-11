Home
>
Economia (BR)
>
Cem dias após posse, estados em crise parcelam salários e paralisam obras

Cem dias após posse, estados em crise parcelam salários e paralisam obras

Com déficit estimado em R$ 7 bilhões para 2019, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ainda parcela salários