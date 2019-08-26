Casagrande nomeia novo secretário de Desenvolvimento do ES

O advogado e empresário do ramo de construção Marcos Kneipe Navarro foi nomeado, oficialmente, secretário de Estado de Desenvolvimento. A nomeação foi publicada na edição desta segunda-feira (26) do Diário Oficial do Estado.
O governador Renato Casagrande (PSB) havia anunciado o nome de Kneipe na segunda-feira passada, (19), em uma transmissão na rede social. Kneipe chega para substituir Heber Resende, que vai assumir a ES Gás.
A saída de Heber da Sedes foi anunciada em julho e, desde então, o governador vinha buscando um nome para assumir a pasta. Durante o período que Heber esteve fora, Paulo Menegueli foi nomeado secretário interino.