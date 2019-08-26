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Governo

Casagrande nomeia novo secretário de Desenvolvimento do ES

Marcos Kneipe Navarro teve o nome publicado na edição desta segunda-feira (26) no Diário Oficial do Estado

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 12:08

Thalles Contão

Thalles Contão

Publicado em 

26 ago 2019 às 12:08
Marcos Kneip Navarro foi nomeado secretário de Estado de Desenvolvimento Crédito: Renan Alves/PMA
O advogado e empresário do ramo de construção Marcos Kneipe Navarro foi nomeado, oficialmente, secretário de Estado de Desenvolvimento. A nomeação foi publicada na edição desta segunda-feira (26) do Diário Oficial do Estado.
> Casagrande anuncia secretário de Anchieta para o Desenvolvimento
O governador Renato Casagrande (PSB) havia anunciado o nome de Kneipe na segunda-feira passada, (19), em uma transmissão na rede social. Kneipe chega para substituir Heber Resende, que vai assumir a ES Gás.
> Secretário Heber Resende será o presidente da ES Gás
A saída de Heber da Sedes foi anunciada em julho e, desde então, o governador vinha buscando um nome para assumir a pasta. Durante o período que Heber esteve fora, Paulo Menegueli foi nomeado secretário interino.
> Os desafios do novo secretário de Desenvolvimento

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