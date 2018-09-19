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Salário

Casados ganham mais que solteiros e, também, que todas as mulheres

Pesquisa americana mostra que, para elas, estado civil não faz diferença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 14:37

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 14:37

Os salários de homens casados superaram os de homens solteiros e os das mulheres de qualquer estado civil Crédito: cspxbay/Pixabay
Para os homens, a mensagem é simples: se você quer ganhar mais, case-se. Para as mulheres, infelizmente, a vida profissional ainda está longe da igualdade. Os salários de homens casados superaram os de homens solteiros e os das mulheres de qualquer estado civil. Os dados constam de estudo de uma das representações regionais do banco central dos Estados Unidos, que analisou os rendimentos de todas as pessoas com pelo menos ensino médio completo em 2016.
Entre homens e mulheres solteiras, a diferença de renda não se revelou significativa. Mas o casamento só se reflete em salários melhores para os homens. Para o pesquisador Guillaume Vandenbroucke, os dados não significam necessariamente que ser casado aumenta os salários de um homem, mas podem indicar que os homens com melhores salários estão mais propensos a se casar.
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Além disso, as mulheres casadas e solteiras ganham salários semelhantes, o que não é consistente com a visão de que a diferença salarial entre os gêneros é resultado de mulheres tendo filhos mais cedo e perdendo terreno em relação aos homens.
O hiato salarial entre homens e mulheres continua a ser um assunto complicado, escreveu o pesquisador. Mas é interessante fazer perguntas diferentes: não apenas por que as mulheres ganham menos que os homens (embora não sejam comparadas a homens solteiros), mas também por que os homens casados ganham muito mais do que todos os outros."

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