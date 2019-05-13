Home
>
Economia (BR)
>
Capixabas têm R$ 2,5 bilhões investidos na Bolsa de Valores

Capixabas têm R$ 2,5 bilhões investidos na Bolsa de Valores

Atualmente, o Espírito Santo é o nono Estado com o maior valor aplicado em bolsa, o que reapresentou 1,08% do total operado em abril