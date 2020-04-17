Câmara aprova destaque para permitir o pagamento sem CPF regular

"Milhões de pessoas habilitadas para receber o benefício passam fome em suas casas. Elas não podem ficar impedidas de receber o benefício por conta de exigências burocráticas. Mais uma vez, o Parlamento demonstra que está atento às necessidades da população e aos problemas que afligem os brasileiros", disse o líder do PSB na Câmara, deputado Alessandro Molon (RJ).