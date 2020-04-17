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Auxílio emergencial

Câmara aprova destaque para permitir o pagamento sem CPF regular

Com amplo apoio da Casa, deputados aprovaram mais cedo a ampliação do auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais durante a crise da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 07:31

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 07:31

CPF: número do documento vai integrar banco de dados junto com RG
CPF: número do documento vai integrar banco de dados junto com RG Crédito: Edson Chagas
Câmara aprovou uma mudança ao texto-base da ampliação do auxílio emergencial votado mais cedo pelos deputados. O destaque de autoria do PSB permite que o beneficiário busque o pagamento mesmo que esteja com seu CPF ou título de eleitor de irregular. Neste caso, para o cadastro, deve ser usado um documento de registro civil, como carteira de identidade ou de trabalho ou certidão de nascimento ou de casamento.
"Milhões de pessoas habilitadas para receber o benefício passam fome em suas casas. Elas não podem ficar impedidas de receber o benefício por conta de exigências burocráticas. Mais uma vez, o Parlamento demonstra que está atento às necessidades da população e aos problemas que afligem os brasileiros", disse o líder do PSB na Câmara, deputado Alessandro Molon (RJ).
Com amplo apoio da Casa, deputados aprovaram mais cedo, de forma simbólica, sem a contagem de votos, a ampliação do auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais durante a crise da Covid-19. A medida aprovada foi uma versão modificada do que o Senado havia aprovado, por isso, depois de concluída a análise dos destaques a medida terá de retornar para nova análise dos senadores. Só depois poderá ir à sanção presidencial. Há ainda faltam outros quatro destaques a serem votados pelos deputados.

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