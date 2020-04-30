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Renda Mínima Emegencial

Caixa paga 1ª parcela do auxílio de R$ 600 para 3,6 milhões nesta quinta

Serão depositados mais de R$ 2,6 bilhões do auxílio emergencial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 21:33

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 21:33

Aplicativo da Caixa para o auxílio emergencial
Aplicativo da Caixa para o auxílio emergencial Crédito: Marcelo Casal/Agência Brasil
A Caixa vai pagar R$ 2,6 bilhões do auxílio emergencial de R$ 600 para mais de 3,6 milhões de beneficiários nesta quinta-feira (30). Deste total, R$ 1,1 bilhão já disponibilizado pelo Ministério da Cidadania será destinado para 1,7 milhão de pessoas do total de elegíveis que se inscreveram pelo aplicativo e pelo site. No total, R$ 920 milhões serão creditados em contas da Caixa e R$ 211 milhões em contas de outros bancos.

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Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio emergencial do governo federal, a quantidade de pessoas que tiveram o benefício creditado pela Caixa é de 50 milhões, num total de R$ 35,5 bilhões, já considerando os créditos desta quinta (30). Dentre os inscritos pelo app/site, 18,4 milhões já receberam o auxílio e totalizarão mais de 20 milhões de pessoas com esse novo pagamento.
Até o fim da manhã desta quarta-feira (29), 49,2 milhões de cidadãos se cadastraram para solicitar o benefício. O site auxilio.caixa.gov.br superou a marca de 503,2 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 103 milhões de ligações. 

SAQUE

Os beneficiários que receberam o crédito na Poupança Social Digital já podem efetuar o saque do benefício em espécie. O saque é realizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas casas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento.
A Caixa anunciou a antecipação do saque sem cartão para os nascidos em setembro e outubro que já poderão efetuar a transação a partir desse sábado (02). Confira o calendário:
  • 30 de abril  nascidos julho e agosto
  • 02 de maio  nascidos em setembro e outubro
  • 05 de maio  nascidos em novembro e dezembro

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Para realizar o saque, o beneficiário precisa atualizar o aplicativo Caixa Tem, fazer o login e selecionar a opção saque sem cartão. O app vai gerar um código autorizador para saque, com validade de duas horas.
O app Caixa Tem está disponível exclusivamente para clientes da Poupança Social Digital. Os beneficiários do Bolsa Família, pessoas que já têm poupança na Caixa e correntistas de outros bancos não precisam baixar o App.

AGÊNCIAS ABREM NO SÁBADO

A Caixa abrirá 800 agências neste sábado (02) para atendimento exclusivo de informações e saque sem cartão do auxílio emergencial. Consulte as agências que estarão abertas.

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