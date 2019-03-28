Home
Caixa bancário tem direito à pausa para descanso por tarefas de digitação

Intervalos retroativos serão pagos ao funcionário como horas extras; norma da Caixa Econômica Federal prevê intervalos de 10 minutos a cada 50 trabalhados