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Desligamento

Caixa atinge meta do programa de demissão voluntária

Medida deve gerar uma economia com pessoal de R$ 314 milhões ao ano

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 23:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 23:00
Crédito: José Cruz/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal bateu a meta do Programa de Desligamento de Empregado (PDE) e obteve a adesão de 1.685 funcionários. O programa foi reaberto na semana passada - entre os dias 26 de novembro e 30 de novembro. Segundo a Caixa, a medida vai gerar uma economia com pessoal de R$ 314 milhões por ano.
As etapas anteriores do programa de desligamento voluntário, realizadas em 2017 e 2018, tiveram a adesão de 8,6 mil empregados e resultaram em uma economia anual de R$ 1,69 bilhão. A medida faz parte do plano do banco para reduzir despesas e obter melhores resultados.
Quem aderiu ao programa receberá indenização equivalente a 9,8 salários base, considerando como referência a data de 31/10/2018. O valor será pago de uma só vez, Sem incidência de Imposto de Renda (IR) e sem recolhimento de encargos sociais.
O plano de saúde (Saúde CAIXA), será mantido somente por 24 meses, contados a partir da data de desligamento e sem possibilidade de prorrogação. A exceção são os aposentados pelo INSS, durante a vigência do contrato com o banco e que venham a se aposentar até 31 de dezembro de 2018.3
> Caixa reabre programa de demissão voluntária
Nessa última etapa, estavam aptos a aderir empregados com 15 anos de serviço, no mínimo ou ainda com adicional de incorporação de função de confiança (sem exigência de tempo de trabalho), empregados aposentados pelo INSS ou aptos a se aposentar até 31/12/2018.

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