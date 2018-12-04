Caixa atinge meta do programa de demissão voluntária

Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal bateu a meta do Programa de Desligamento de Empregado (PDE) e obteve a adesão de 1.685 funcionários. O programa foi reaberto na semana passada - entre os dias 26 de novembro e 30 de novembro. Segundo a Caixa, a medida vai gerar uma economia com pessoal de R$ 314 milhões por ano.

As etapas anteriores do programa de desligamento voluntário, realizadas em 2017 e 2018, tiveram a adesão de 8,6 mil empregados e resultaram em uma economia anual de R$ 1,69 bilhão. A medida faz parte do plano do banco para reduzir despesas e obter melhores resultados.

Quem aderiu ao programa receberá indenização equivalente a 9,8 salários base, considerando como referência a data de 31/10/2018. O valor será pago de uma só vez, Sem incidência de Imposto de Renda (IR) e sem recolhimento de encargos sociais.

O plano de saúde (Saúde CAIXA), será mantido somente por 24 meses, contados a partir da data de desligamento e sem possibilidade de prorrogação. A exceção são os aposentados pelo INSS, durante a vigência do contrato com o banco e que venham a se aposentar até 31 de dezembro de 2018.3