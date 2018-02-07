Cade deve aprovar compra da Votorantim pela ArcelorMittal

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deverá aprovar na sessão desta quarta-feira (7) a compra da Votorantim Siderurgia pela ArcelorMittal com "duras restrições". Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a tendência é que a maioria dos conselheiros acompanhem o voto favorável da relatora, Polyanna Vilanova.

Anunciado há um ano, o negócio une a segunda e a terceira colocadas do setor de siderurgia no país, atrás da líder Gerdau. O desenho dos "remédios" foi feito de forma que o negócio continuasse atrativo para a ArcelorMittal, uma vez que serão exigidas vendas de plantas e ativos. Procuradas, as empresas informaram que seguem colaborando com o Cade e aguardam a aprovação do negócio.

Siderurgia: Crédito: Divulgação

O acordo prevê a venda de ativos em pelo menos nove mercados, incluindo treliça e fio máquina, usados na construção civil e indústria, segundo fontes. Esses dois setores haviam ficado de fora da primeira proposta de acordo, apresentada pelas empresas à conselheira em 2017. A proposta havia sido rejeitada pelo Departamento de Estudos Econômicos do Cade, que a considerou insuficiente.

No acordo que será levado a plenário pela conselheira também serão previstos vendas nos mercados de vergalhões, telas eletrosoldadas, perfis leves, perfis médios, arames recozidos, barra MBQ e CA-60.