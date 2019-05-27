Home
>
Economia (BR)
>
BR 262: valor de pedágio será mais baixo até duplicação, diz ministro

BR 262: valor de pedágio será mais baixo até duplicação, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve no Espírito Santo e afirmou que o projeto de concessão da BR 262 está quase finalizado