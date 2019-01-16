Home
>
Economia (BR)
>
Bolsonaro sanciona Lei do Orçamento 2019 de mais de R$ 3,3 trilhões

Bolsonaro sanciona Lei do Orçamento 2019 de mais de R$ 3,3 trilhões

A lei foi sancionada nessa terça-feira (15) pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, com dois vetos