Bolsonaro quer mecanismo para reavaliar patrimônio declarado no IR

Segundo o secretário da Receita, Marcos Cintra, projeto a ser estudado poderia permitir que imóveis fossem declarados de acordo com valores de mercado atualizados