Bolsonaro garante que Previdência terá 'a agilidade que merece'

Para ajudar na disposição dos parlamentares em votar favoravelmente à reforma, o governo deve abrir o bolso e liberar o pagamento de mais de um R$ 1 bilhão em emendas impositivas