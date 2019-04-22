Home
Bolsonaro está confiante de que não haverá greve dos caminhoneiros

O porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, reforçou que o governo mantém constante diálogo com os caminhoneiros.