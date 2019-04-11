Home
Bolsonaro enaltece 13º do Bolsa Família enquanto filho e Haddad discutem

A concessão do 13º terá um custo anual de R$ 2,6 bilhões, mas, por outro lado, não haverá reajuste no valor do benefício neste ano