Home
>
Economia (BR)
>
Bolsonaro diz que Câmara é soberana para alterar Previdência

Bolsonaro diz que Câmara é soberana para alterar Previdência

O Ministério da Economia informou que, caso seja aprovada na íntegra, a economia prevista pelo governo com a reforma da Previdência pode chegar a R$ 1,236 trilhão em 10 anos