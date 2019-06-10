Home
>
Economia (BR)
>
Bolsonaro: "No passado, apenas militares foram sacrificados"

Bolsonaro: "No passado, apenas militares foram sacrificados"

A declaração foi feita em discurso em Brasília, quando o presidente lembrou ter sido ele um dos três deputados que votaram contra a criação do Ministério da Defesa, há 20 anos