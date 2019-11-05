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Mercado Financeiro

Bolsa volta a bater recorde e aproxima-se dos 109 mil pontos

Dia foi marcado por otimismo no Brasil e no exterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 21:56

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 21:56

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Num dia de otimismo no mercado financeiro, a bolsa de valores voltou a bater recorde. O índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), encerrou esta segunda-feira (4) aos 108.779 pontos, com alta de 0,54%.
Ao longo do dia, o indicador chegou a superar os 109 mil pontos. A sessão foi marcada pela confiança tanto no Brasil como no exterior. No cenário internacional, o secretário de Comércio Exterior, Wilbur Ross, disse que um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China deve ser assinado ainda este mês. Em Nova York, os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq também fecharam no maior valor da história.

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No Brasil, o mercado financeiro aguarda o anúncio do pacote de medidas do ministro da Economia, Paulo Guedes. Amanhã (5), o governo entregará ao Senado três propostas de emenda à Constituição para reformular o pacto federativo  repartição de recursos e responsabilidades entre a União, os estados e os municípios  e desvincular recursos do Orçamento. Os investidores também aguardam o leilão da cessão onerosa do petróleo na camada pré-sal, marcado para quarta-feira (6).
Na rede social Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comentou o recorde do Ibovespa. Bolsa de valores batendo mais um recorde. Confiança no Brasil em alta e crescendo! Dever de casa sendo cumprido e temos que desfazer ainda muitos estragos! Vamos adiante!!!, postou.
No mercado de câmbio, a moeda norte-americana operou descolada da bolsa de valores. O dólar comercial encerrou esta segunda vendido a R$ 4,012, com alta de 0,43%. A divisa fechou no maior valor desde 24 de outubro.

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