Bolsa sobe 1,19% e dólar cai a R$ 3,71

Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil

O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, encerrou o pregão de hoje (19) em alta de 1,19%, aos 97.659 pontos. O recorde do índice, de 98.588 pontos, foi registrado no último dia 4.

Dentre as ações que compõem o Ibovespa, os papéis que mais valorizaram foram Engie Brasilon (4,36%), Natura ON (3,36%), e Cosan ON (3,13%).

As maiores quedas ficaram por conta das ações da Viavarejo ON (-3,47%), Usiminas PNA (-1,6%), e JBS ON (-1,4%). Os papéis mais negociados foram os da Petrobras PN (2,32%), Itausa (2,08%), e Vale ON (0,53%).