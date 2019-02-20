Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado Financeiro

Bolsa sobe 1,19% e dólar cai a R$ 3,71

O Euro também fechou em queda de 0,2%, cotado a R$4,21

Publicado em 

19 fev 2019 às 22:16

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 22:16

Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, encerrou o pregão de hoje (19) em alta de 1,19%, aos 97.659 pontos. O recorde do índice, de 98.588 pontos, foi registrado no último dia 4.
Dentre as ações que compõem o Ibovespa, os papéis que mais valorizaram foram Engie Brasilon (4,36%), Natura ON (3,36%), e Cosan ON (3,13%). 
As maiores quedas ficaram por conta das ações da Viavarejo ON (-3,47%), Usiminas PNA (-1,6%), e JBS ON (-1,4%). Os papéis mais negociados foram os da Petrobras PN (2,32%), Itausa (2,08%), e Vale ON (0,53%).
O dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,45%, cotado a R$ 3,71. O Euro também desvalorizou. Caiu 0,2%, e encerrou o dia custando R$ 4,21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados