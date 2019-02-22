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Mercado Financeiro

Bolsa sobe 0,4% e dólar chega a R$ 3,76

O euro também fechou em alta de 0,99%, cotado a R$4,26

Publicado em 

21 fev 2019 às 22:14

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 22:14

Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, encerrou o pregão de hoje (21) em alta de 0,4%, aos 96.932 pontos. 
Dentre as ações que compõem o Ibovespa, os papéis que mais valorizaram foram Siderurgia Nacional (9,39%), Smiles ON (5,64%), e Kroton ON (5,27%). As maiores quedas ficaram por conta das ações da Viavarejo ON (-10,36%), Ultrapar ON (-4,92%), e Gerdau PN (-4,43%). Os papéis mais negociados foram os da Itausa PN (2,73%), Petrobras PN (1,33%), e Bradesco PN (0,87%).
O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,9%, cotado a R$ 3,76. O Euro também valorizou. Subiu 0,99%, e encerrou o dia custando R$ 4,26.

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