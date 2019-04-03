Home
>
Economia (BR)
>
Bolsa fecha em queda de 0,9% e dólar vai a R$ 3,88 com Guedes na CCJ

Bolsa fecha em queda de 0,9% e dólar vai a R$ 3,88 com Guedes na CCJ

Discussões ríspidas entre o ministro e parlamentares da oposição assustaram os investidores nesta quarta-feira