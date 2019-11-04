Bolsa de Valores fecha mais tarde a partir desta semana

Bolsa de valores Crédito: Pixabay

A Bolsa brasileira terá uma hora a mais de negociação a partir desta segunda-feira (4). O funcionamento da B3 será das 10h às 18h para acompanhar o pregão das Bolsas americanas e vigorará até 6 de março de 2020.

Normalmente, a Bolsa fecha às 17h. Mas, nesta semana, se encerra o horário de verão nos Estados Unidos. Sem uma mudança, o pregão brasileiro terminaria suas negociações antes do mercado americano fechar.

A Bolsa de Nova York se encerra às 16h do horário local. Com o fim do horário de verão dos Estados Unidos no domingo (3), este horário equivale às 18h do horário de Brasília.

Em 8 de março de 2020, os Estados Unidos entram em horário de verão novamente e a Bolsa brasileira volta a fechar às 17h.

A alteração acontece todos os anos, para acompanhar o horário de funcionamento do mercado americano. Cerca de metade, 45,6%, do volume negociado no Ibovespa vem de investidores estrangeiros, em sua maioria americanos.