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Folha de São Paulo

Bolsa de Valores fecha mais tarde a partir desta semana

Com o novo horário que entrará em vigor a partir desta segunda-feira (04), o expediente será das 10h até às 18h. Anteriormente, a Bolsa fechava às 17h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 21:21

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 21:21

Bolsa de valores Crédito: Pixabay
A Bolsa brasileira terá uma hora a mais de negociação a partir desta segunda-feira (4). O funcionamento da B3 será das 10h às 18h para acompanhar o pregão das Bolsas americanas e vigorará até 6 de março de 2020.
Normalmente, a Bolsa fecha às 17h. Mas, nesta semana, se encerra o horário de verão nos Estados Unidos. Sem uma mudança, o pregão brasileiro terminaria suas negociações antes do mercado americano fechar. 

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A Bolsa de Nova York se encerra às 16h do horário local. Com o fim do horário de verão dos Estados Unidos no domingo (3), este horário equivale às 18h do horário de Brasília.
Em 8 de março de 2020, os Estados Unidos entram em horário de verão novamente e a Bolsa brasileira volta a fechar às 17h.
A alteração acontece todos os anos, para acompanhar o horário de funcionamento do mercado americano. Cerca de metade, 45,6%, do volume negociado no Ibovespa vem de investidores estrangeiros, em sua maioria americanos.
Devido à extensão do pregão, não haverá after market, negociações após o fim do pregão tradicional que geralmente acontecem entre 17h30 e 18h.

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