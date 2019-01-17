Home
Bolsa brasileira supera 95 mil pontos e renova máxima histórica

Ações de Petrobras, Vale e do setor financeiro puxam a alta do índice. Investidores têm se mostrado otimistas com as discussões sobre a reforma da Previdência conduzida no país