Bolinho de aipim de Guarapari conquista turistas do mundo todo

Geraldo e Jorge são donos dos bolinhos mais famosos de Meaípe Crédito: Marcelo Prest

Sol, mar e comidas de dar água na boca. O calor do litoral brasileiro atrai gente do mundo todo no verão e quem faz as malas em busca das praias capixabas já sabe que uma parada obrigatória no roteiro é no famoso bolinho de aipim da Zezé.

A atração da Orla de Meaípe, em Guarapari, já conquistou o Estado e também é reconhecido pelos paladares de turistas dos cinco continentes. Chegam pessoas de vários países para comer o nosso bolinho, principalmente espanhóis e americanos. Além disso, há quem compre e leve para a Itália, contou Geraldo José de Aragão Filho, 36 anos, um dos donos do estabelecimento.

Geraldo é filho da dona Zezé, que há mais de 30 anos começou a tradição da família de fazer bolinhos de aipim, e é um dos personagens da segunda reportagem da série Os reis do verão, que traz os empreendedores de sucesso dos principais balneários capixabas.

O destino escolhido da vez foi Guarapari, lar desse bolinho que, com os seus 16 tipos de recheios, tornam a degustação ainda mais saborosa. Em média, são vendidos quase mil unidades por dia na alta temporada, que vai de dezembro até o carnaval. Gastamos cerca de quatro toneladas de aipim no preparo dos bolinhos, diz Geraldo. Os preços variam entre R$ 12,90 e R$ 15,50.

A massa de aipim envolve um recheio saboroso e, depois de frito, ela cria uma casquinha crocante. Os clientes falam que se vier a Meaípe e não comer o bolinho é a mesma coisa de ir a Roma e não conhecer o papa, brincou Jorge Eduardo Vieira, 43 anos, que é sócio e irmão de Geraldo.

RECEITA HERDADA

Outra receita de dar água na boca é a do bolinho de bacalhau da família da Vânia Maria Fernandes Rabelo Ataíde, 61 anos. Um oceano separa o local de origem da receita - Portugal -, da Praia das Castanheiras, onde fica uma de suas lanchonetes.

Vânia e os filhos Bruno e Leandro: receita de herança Crédito: Marcelo Prest - GZ

Há mais de 30 anos, o marido e o cunhado herdaram a receita de um chefe de cozinha proprietário do restaurante onde os dois trabalhavam. Hoje, nós temos duas lanchonetes, que eu e meu marido tomamos conta, e uma lanchonete e restaurante, que nossos dois filhos cuidam, diz Vânia.

Por dia, no verão, são vendidos mais de três mil bolinhos. Na baixa temporada, cai para menos de mil. Cada unidade custa R$ 5. Além dessa gostosura, o local também oferece pastéis assados e empadas. Muita gente chega aqui por indicação. Alguém que já experimentou o nosso bolinho e recomendou. Gente do mundo todo passa por aqui, explicou.

TRADIÇÃO

Por falar em tradição, uma delas é ir à lanchonete Hamburgão, que há 35 anos faz parte das opções de gastronomia da Cidade Saúde. O negócio, sob o comando da família Seixas, conta com quatro unidades, três em Guarapari e uma em Vitória, sendo que cada lanchonete é administrada por um membro da família. Um dos donos é Francisco Carlos do Nascimento Seixas, 60 anos. No verão, as vendas crescem quase 200% e, por isso, quase dobramos o número de funcionários, contou. O valor dos hambúrgueres variam de R$ 9 a R$ 30.

E para matar a sede de quem vai à Praia da Bacutia, no cardápio da Nádia Araújo, 37 anos, tem água de coco, refrigerante, cerveja e, os mais pedidos, drinks de frutas. A comerciante trabalha há quase dez anos no local e chega a vender mais de 3 mil drinks em um dia de muito movimento. Cada um custa entre R$ 12 e R$ 25.