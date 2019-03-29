Home
>
Economia (BR)
>
BNDES confirma Denise Pavarina e Roberto Marucco como novos diretores

BNDES confirma Denise Pavarina e Roberto Marucco como novos diretores

Os novos nomes substituirão Cláudia Prates e Ricardo Ramos, os únicos funcionários de carreira que ainda integravam a diretoria do banco de fomento