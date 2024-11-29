Black Friday tem picanha, celular e geladeira mais caras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Black Friday é mundialmente conhecida como uma das principais oportunidades para conseguir grandes descontos, mas a reportagem monitorou o preço de 14 produtos às sextas-feiras, entre os dias 27 de setembro e 29 de novembro e identificou aumento de preço em quatro itens.

A reportagem acompanhou os valores cobrados em sites das principais varejistas do país para os seguintes produtos: picanha, cerveja, TV, celular, notebook, Alexa, videogame, câmera fotográfica, fritadeira elétrica, aspirador de pó, câmera digital, geladeira, fogão e tênis.

A picanha teve aumento médio de 12,34%, segundo análise de variações de preços do período, feita em parceria com o Buscapé. O produto, cujo quilo antes era encontrado em média por cerca de R$ 77,80, agora está cerca de R$ 10 mais caro.

O Samsung Galaxy A25 (256 GB) teve um crescimento médio de 9,52%. A câmera digital Canon R100 subiu 11,22% em seu preço e a fritadeira elétrica air fryer Gourmet Philco 4.4 litros ficou 6,66% mais cara. A melhor promoção encontrada pela reportagem foi o Echo com Alexa (4ª Geração) que teve desconto médio de 17,27%. Os preços selecionados foram aqueles que permitiam o parcelamento, com ou sem juros.

Outro levantamento feito pelo Zoom e Buscapé entre os dias 1º de outubro e 27 de novembro também identificou alta no preço médio de alguns produtos. Os celulares tiveram aumento médio de 25,32%. As geladeiras, cujas buscas subiram mais de 70%, tiveram crescimento médio de 8,46%. Já entre as fritadeiras, cujas buscas quase dobraram no período, a redução média foi de 5,79%.

DESCONTOS NOS PREÇOS MÉDIOS FORAM SUTIS

Dentre os celulares, o iPhone 13 (128 GB) teve desconto médio de 4,23% no monitoramento da Folha. Pesquisa feita pelo Buscapé também aponta descontos sutis, como o iPhone 15 (128 GB) que teve redução de apenas 2,6% para o menor valor encontrado.

A Smart TV 55" QLED 4K da Samsung foi um dos produtos que teve desconto maior. Com um preço médio inicial de R$ 3.540,44; o aparelho foi encontrado nesta sexta por uma média de R$ 3.156,50 queda de 10,84%.

O fogão de cinco bocas Atlas Mônaco Top Glass teve cerca de 12% de desconto com relação aos preços médios do final de setembro. O Echo com Alexa (4ª Geração) pode ser comprado com mais de 15% de desconto em alguns varejistas.

As estrelas deste ano parecem ter sido os consoles de videogame, com um crescimento de 116,12% em sua procura e a diminuição de 11,76% em seu preço médio. Segundo pesquisa do Buscapé, o Nintendo Switch OLED apresentou um crescimento de 1.389,71% nas buscas e teve uma queda de 26,25% no menor preço, chegando a R$ 1.930.

SOBE E DESCE DE PREÇOS

Segundo Francisco Donato, superintendente-executivo da Mosaico no Banco PAN, com a alta procura por alguns produtos durante a Black Friday, é comum observar o encarecimento dos que tenham menor disponibilidade e estoque nas lojas.

"Embora essa prática seja polêmica, alguns comércios aumentam os preços nas semanas que antecedem a Black Friday para oferecer um 'desconto' mais expressivo no dia principal. Isso cria a impressão de uma economia maior, mesmo quando o valor final de compra não é tão vantajoso", afirma.

Donato diz que os varejistas apostaram nas ofertas diluídas ao longo de todo o mês de novembro para ter mais equilíbrio e evitar gargalos na logística (principalmente no ecommerce).

"Os consumidores estão se tornando mais seletivos, buscando produtos que ofereçam valor real. Nesse sentido, promoções transparentes e descontos significativos serão essenciais para atrair os clientes", diz Donato.

Principias dicas de compras para a Black Friday

- Pesquise e compare preços

- Utilize ferramentas como o Buscapé para monitorar o histórico de preços e garantir que o desconto seja real. Muitas vezes, produtos podem ser anunciados com falsas promoções

- Verifique a reputação da loja

- Certifique-se de que está comprando em um site confiável. Confira avaliações de outros consumidores, busque pelo CNPJ da empresa e procure certificações de segurança no site

- Atenção às políticas de troca e devolução

- Antes de finalizar a compra, entenda as condições para devolução, reembolso ou troca de produtos. Algumas lojas podem oferecer políticas diferenciadas durante a Black Friday

- Proteja seus dados pessoais

- Certifique-se de que a loja possui certificado SSL (com URLs que começam com "https://") e evite usar redes Wi-Fi públicas ao realizar compras

- Planeje suas compras

- Faça uma lista de produtos desejados e estipule um orçamento para evitar compras por impulso que podem prejudicar suas finanças

- Fique atento a golpes