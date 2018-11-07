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Curiosidades

Black Friday 2018: tudo o que você precisa saber

Maior campanha de vendas promocionais no comércio online e varejo físico do Brasil ocorre, neste ano, no dia 23 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 11:27

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 11:27

Black Friday Crédito: Divulgação
Quem deixou de comprar algo nos últimos meses à espera de descontos ou porque estava aguardando as vitrines de fim de ano já pode reservar a quarta sexta-feira de novembro para garantir os produtos desejados. É no próximo dia 23 deste mês que será realizado o Black Friday, dia reservado para grandes descontos em vendas tanto no e-commerce como no varejo físico.
Em 2017, a campanha movimentou cerca de R$ 2,1 bilhões. Para este ano, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (AbComm), a Black Friday espera-se R$ 2,87 bilhões  36% a mais que o ano passado.
> Contra fraudes, Procon-ES monitora preços antes da Black Friday
A ORIGEM DO BLACK FRIDAY
Segundo o Busca Descontos, a origem do termo Black Friday (Sexta-feira Negra) não é tão exata  há algumas teorias. No fim do século 21, porém, a expressão surgiu após duas empresas financeiras terem falido no mesmo dia  coincidentemente, uma sexta-feira. As instituições teriam quebrado em plena 'corrida do ouro', em alusão às descobertas das minas de ouro no Brasil Colônia.
Mas outra teoria advém da Filadélfia dos anos de 1960. Policiais dos Estados Unidos classificaram como Black Friday o dia que sucede o Dia de Ação de Graças. A referência seria o trânsito caótico causado pelo fim do feriado. Nesse dia, os lojistas teriam aproveitado a lentidão dos veículos para expor descontos promocionais nas fachadas das lojas e atrair quem passasse por ali.
BLACK FRIDAY NO BRASIL
A campanha chegou no Brasil, inicialmente na internet, por meio do site Busca Descontos, em 2011. Pioneiro em promoções via cupons, além de ser referência em big data (armazenamento de dados), o Busca Descontos surgiu em 2010 e, desde então, é um dos líderes em ofertas no e-commerce. Além da Black Friday, o site promove o Cyber Monday, Brasil Day, Boxing Week, Mega Saldão e Dia do Frete Grátis  todos eventos importantes para o comércio eletrônico.
'BLACK FRAUDE'
Consumidores que encontram propaganda enganosa em vez de descontos reais ironizam a campanha na internet. Assim, surgiu o termo "Black Fraude". Isso porque há diversos casos em que marcas sobem os preços antes do dia promocional para simularem, posteriormente, redução nos valores.
> Procon alerta para armadilhas de lojas e sites durante a Black Friday
Para munir o público de informações sobre os super descontos, algumas plataformas desenvolveram ferramentas para acompanhar as promoções  ou não  durante a temporada de ofertas. O site Black Friday de Verdade, uma extensão criada para o navegador Google Chrome, por exemplo, verifica os preços durante a campanha e mostra os descontos reais.
QUAIS PRODUTOS FICAM EM OFERTA
A lista de produtos específicos que entrarão em promoção na Black Friday é divulgada somente no dia do evento. Isso porque os itens variam de acordo com as lojas participantes. Costumam ter superdescontos peças de vestuário, com foco no segmento de calçados; cosméticos; eletrônicos, principalmente smartphones e notebooks; eletrodomésticos e móveis; floricultura e artigos para pets. Passagens aéreas também estão entre as ofertas mais procuradas durante a campanha.
COMO E ONDE ENCONTRAR AS MELHORES PROMOÇÕES
As melhores ofertas dos parceiros da campanha podem ser acompanhadas com antecedência. Basta cadastrar e-mail no site www.blackfriday.com.br.
'BLACK FRYDAY, BLAK FRIDAY E BLACKFRIDAY'
Por ser uma expressão em inglês, é comum que a procura na internet pelo termo Black Friday seja pesquisado em variações como Black Fryday, Blak Friday, "Black Fridey", "Black Fiday" e até mesmo blackfriday.

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