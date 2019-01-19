Home
>
Economia (BR)
>
Bic aguarda a volta às aulas para faturar com Bolsonaro

Bic aguarda a volta às aulas para faturar com Bolsonaro

Ao alardear que está usando canetas Bic para assinar seus documentos, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) se associou a um produto que é simples, democrático, acessível e confiável