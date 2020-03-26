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Covid-19

BC: risco ligado à ociosidade é maior com pandemia com maior magnitude ou duração

Banco Central manteve seu cenário básico com fatores de risco para inflação em ambas as direções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 12:06

Publicado em 26 de Março de 2020 às 12:06

Fachada do Banco Central do Brasil
Fachada do Banco Central do Brasil Crédito: Divulgação
Após cortar a Selic (a taxa básica da economia) de 4,25% para 3,75% ao ano e pregar cautela para os próximos passos, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve seu cenário básico com fatores de risco para inflação em ambas as direções.
No Relatório Trimestral de Inflação (RTI), agora divulgado, o BC manteve a avaliação de que, de um lado, o risco da ociosidade elevada da economia pode continuar produzindo inflação abaixo da esperada. Para o colegiado, esse risco pode ser agravado pela pandemia de covid-19.
"Esse risco se intensifica caso um agravamento da pandemia provoque aumento da incerteza e redução da demanda com maior magnitude ou duração do que o estimado", enfatizou o BC.
Por outro lado, na visão do BC, o aumento da potência da política monetária, a deterioração do cenário externo e a frustração com a continuidade das reformas na economia podem pressionar os preços dos ativos, gerando inflação acima da projetada.

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