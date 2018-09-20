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BB confirma taxa zero para investimento em Tesouro, renda e previdência

Novas condições entram em vigor nesta sexta-feira, 21 e valem para todos os clientes que possuem estes produtos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 15:30

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 15:30

Banco do Brasil Crédito: Reprodução
O Banco do Brasil confirmou, em nota à imprensa, que vai zerar as taxas cobradas em operações de investimento no Tesouro Direto, renda fixa e previdência privada. As novas condições, antecipadas pela Coluna do Broadcast, na última terça-feira, dia 18, entram em vigor nesta sexta-feira (21) e valem para todos os clientes que possuem estes produtos, alcançando o estoque de aplicações e também os novos negócios.
No caso da renda fixa, serão zeradas as taxas de custódia para quem aplica em papéis como Certificados Recebíveis Imobiliários (CRI), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e debêntures. Além disso, a taxa de carregamento para os clientes que investem em planos de previdência PGBL e VGBL também será zerada, tanto para aplicações quanto para resgates.
Antes, conforme informações do próprio site do Tesouro Direto, o BB cobrava 0,50%, acima, inclusive, das taxas de concorrentes diretos como Santander Brasil e Caixa Econômica Federal, nos quais o custo é de 0,40%. Além do banco público, o Bradesco, em julho, e mais recentemente o Itaú Unibanco fizeram movimentos na direção de zerar taxas de custódia para quem investe em Tesouro Direto. Pesa para os grandes bancos de varejo não só a concorrência com as corretoras independentes bem como o cenário de juros baixos, que obriga essas instituições a serem mais competitivas para atrair clientes ou ao menos não perdê-los.
Na previdência, além do BB, Bradesco, em dezembro do ano passado, e na sequência Itaú e Santander também já retiraram a taxa de carregamento dos clientes. O movimento, aqui, visa a melhorar o volume de captação de recursos que tem sido impactado pela redução da taxa básica, a Selic, uma vez que boa parte dos recursos está alocada na renda fixa e, portanto, rendendo menos.
O BB destaca, em nota, que a iniciativa integra uma estratégia do banco que contempla outras ações recentes para tornar o mundo dos investimentos mais acessível e descomplicado para os investidores brasileiros. Na semana passada, o BB anunciou um fundo de investimento inédito que investe em ações de empresas com práticas de equidade de gênero, o BB Ações Equidade.

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