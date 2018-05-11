Bancos já começam a oferecer antecipação do 13º salário

Quem contrata esse tipo de crédito pega agora o valor com o banco e devolve  com juros  quando receber o abono natalino, em dezembro Crédito: Pixabay

O ano ainda nem chegou à metade, mas os bancos já oferecem a antecipação do 13º salário para seus clientes. Quem contrata esse tipo de crédito pega agora o valor com o banco e devolve  com juros  quando receber o abono natalino, em dezembro. Os especialistas em finanças, no entanto, recomendam cautela.

 É um empréstimo, com taxas menores do que outros, porque o banco tem a garantia que o cliente terá como pagar, mas só deve ser usado em casos de extrema necessidade  diz a economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.

Professor de finanças do Ibmec-RJ, Alexandre Espírito Santo ressalta que a antecipação do 13º salário só é uma alternativa interessante para pessoas com dívidas com juros altíssimos, como débitos no cheque especial ou cartão de crédito:

 Também há casos de emergências de saúde.

ARREPENDIMENTO

A economista chefe do SPC Brasil destaca que os trabalhadores que adiantarem o recebimento sem motivo importante podem se arrepender:

 Se a pessoa antecipar, terá que lembrar que não terá o dinheiro extra para as despesas de final de ano e dos impostos de janeiro. Se for pedir a antecipação, é preciso comparar as condições de cada banco.

Segundo Alexandre Espírito Santo, em vez de contar com empréstimos, o ideal é que as famílias se planejem financeiramente.