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Especialistas recomendam cautela

Bancos já começam a oferecer antecipação do 13º salário

Especialistas alertam uso só em caso de extrema necessidade

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 11:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 11:29
Quem contrata esse tipo de crédito pega agora o valor com o banco e devolve  com juros  quando receber o abono natalino, em dezembro Crédito: Pixabay
O ano ainda nem chegou à metade, mas os bancos já oferecem a antecipação do 13º salário para seus clientes. Quem contrata esse tipo de crédito pega agora o valor com o banco e devolve  com juros  quando receber o abono natalino, em dezembro. Os especialistas em finanças, no entanto, recomendam cautela.
 É um empréstimo, com taxas menores do que outros, porque o banco tem a garantia que o cliente terá como pagar, mas só deve ser usado em casos de extrema necessidade  diz a economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.
Professor de finanças do Ibmec-RJ, Alexandre Espírito Santo ressalta que a antecipação do 13º salário só é uma alternativa interessante para pessoas com dívidas com juros altíssimos, como débitos no cheque especial ou cartão de crédito:
 Também há casos de emergências de saúde.
ARREPENDIMENTO
A economista chefe do SPC Brasil destaca que os trabalhadores que adiantarem o recebimento sem motivo importante podem se arrepender:
 Se a pessoa antecipar, terá que lembrar que não terá o dinheiro extra para as despesas de final de ano e dos impostos de janeiro. Se for pedir a antecipação, é preciso comparar as condições de cada banco.
Segundo Alexandre Espírito Santo, em vez de contar com empréstimos, o ideal é que as famílias se planejem financeiramente.
 É necessário organizar desde os gastos diários. Eu, por exemplo, pago quase tudo no débito e guardo os comprovantes das maquininhas. No sábado ou domingo, coloco todos os gastos em uma tabela no computador. No fim do mês, separo os tipos de despesa, como lazer, alimentação, etc. Assim, posse identificar supérfluos e fazer cortes. Se a pessoa fizer isso, cria uma disciplina em relação ao dinheiro  orienta o economista da Órama.

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