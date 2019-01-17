Home
Atividade econômica cresce 1,38% em 11 meses de 2018

Em 12 meses terminados em novembro de 2018, a expansão chegou a 1,44%. Em novembro do ano passado, comparado ao mesmo mês de 2017, houve crescimento de 1,86%