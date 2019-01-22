Home
>
Economia (BR)
>
Arábia Saudita habilita 25 exportadores brasileiros de carne de frango

Arábia Saudita habilita 25 exportadores brasileiros de carne de frango

A autorização é resultado de uma missão de especialistas sauditas que vieram ao Brasil há três meses e visitaram frigoríficos, fazendas e fábricas de ração