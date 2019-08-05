Aprovado projeto que adia saída de servidor prestes a se aposentar

Reforma da Previdência tem elevado número de requerimentos no IPAJM Crédito: Divulgação/IPAJM

Hoje, o funcionário público da esfera estadual, de qualquer Poder, é afastado automaticamente do cargo quando requer a aposentadoria. No entanto, segundo o Governo do Estado, enquanto esse servidor espera a aprovação do pedido, o governo continua pagando seu salário de ativo e não pode contratar ou chamar aprovados em concursos para repor a vaga.

Em média, o tempo de espera para concessão da aposentadoria demora três meses, mas em alguns casos pode chegar até a um ano.

O projeto de lei aprovado continua prevendo o afastamento imediato após o pedido de aposentadoria, mas cria a possibilidade de que, se houver acordo entre as partes, esse trabalhador permaneça no serviço público durante o período de espera.