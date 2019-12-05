Aposentadoria para policiais e bombeiros militares do ES vai mudar

Policial Militar observa movimento em região de Vitória Crédito: Edson Chagas

A tramitação do projeto pelo Senado durou apenas 15 dias, sem a oposição dos parlamentares. O texto aprovado segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Serão exigidos das servidores das Forças Armadas 35 anos de contribuição. O tempo de recolhimento, no entanto, não vai mudar para os militares do Espírito Santo já que a atual regra previdenciária para PMs e bombeiros já exige esse tempo de pagamento ao Instituto de Previdência Estadual (IPAJM).

A extensão do texto das Forças Armadas para os militares foi incluída na Câmara federal pelo deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP). A estimativa é que a União economize R$ 10,45 bilhões nos próximos dez anos considerando as novas regras de aposentadoria e as benesses concedidas a integrantes do Exército, Marinha e Aeronáutica.

Tecnicamente, os militares não se aposentam. Eles passam para a reserva remunerada e continuam à disposição das corporações, sendo definitivamente desligados apenas quando são reformados. Além de mudar as regras para esse caso, a reforma da Previdência dos militares inclui uma reestruturação da carreira e aumento da remuneração.

Com a inclusão, os PMs e bombeiros podem ter um alívio na contribuição que pagam à Previdência. Em vez dos 11% a 14% que os Estados cobram, passam a contribuir com 9,5% em 2020 e com 10,5% a partir de 2021.

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