Entenda

Anvisa volta a interditar pasta de dente da Colgate

O creme dental envolvido na polêmica é o Total Clean Mint, produto que substituiu a linha Total 12 da marca em julho de 2024

Publicado em 1 de maio de 2025 às 14:14

A Anvisa (Agência Nacional de Segurança Sanitária) voltou a interditar a comercialização da pasta de dente do tipo Colgate Total Clean Mint. O órgão não recomenda nem a venda nem o uso do produto. "Esclarecemos aos pontos de venda que não existe determinação de recolhimento, no momento, mas o produto deve ficar separado e não deve ser exposto ao consumo ou uso", disse a agência no momento da interdição original do produto, em 27 de março.>

A decisão foi tomada após relatos de consumidores que teriam tido reações alérgicas à pasta. A interdição foi suspensa um dia depois após recurso da Colgate. Mas na quarta-feira (30) o produto foi interditado novamente após a própria empresa retirar o recurso. "A decisão da Colgate é incentivada pela colaboração contínua com a Anvisa e pelo avanço das investigações técnicas junto à agência. A empresa acredita numa resolução oportuna do tema", diz nota da empresa.>

O creme dental envolvido na polêmica é o Total Clean Mint, produto que substituiu a linha Total 12 da marca em julho de 2024. Segundo a Anvisa, entre 1º de janeiro e 19 de março, foram recebidas oito notificações envolvendo 13 casos de eventos adversos relacionados ao uso de cremes dentais da marca.>

Creme dental Colgate Total Clean Mint Crédito: Divulgação | Colgate

Reações alérgicas como ardência, inchaço, vermelhidão e aftas na boca, na língua e na gengiva foram relatadas por consumidores à agência e também nas redes sociais. Os problemas teriam ocorrido após mudança na fórmula do produto, que agora contém fluoreto de estanho.>

>

Os principais sintomas relatados incluem:

Inchaço (amígdalas, lábios e mucosa oral);



Sensação de queimação/ardência;



Sensação de dormência (lábios/boca);



Sensação de ressecamento/boca seca;

Gengiva sensível/irritada;



Vermelhidão (lábios/boca).

>

À época, a empresa defendeu que a fórmula é segura — posição que foi reforçada no comunicado desta quarta. "A Colgate reafirma a segurança e qualidade do seu produto Colgate Total Clean Mint, o qual segue os rígidos padrões das agências regulatória". Com a retomada da interdição, segue valendo a recomendação da Anvisa para que consumidores interrompam o uso do produto até o fim das investigações. Para saber se o produto que está em sua residência é o que foi interditado, o cidadão deve olhar a caixa da pasta de dentes e procurar, no rótulo, o número do processo na Anvisa, que é 25351.159395/2024-82.>

Se estiver somente com a bisnaga, é preciso verificar a composição. Se na lista de produtos constar a substância "fluoreto estanoso", se trata do produto investigado e uso deve ser interrompido. "Orientamos que os consumidores acompanhem as notícias no portal da Anvisa para obter informações sobre o término das investigações", diz nota da agência. O site é o https://www.gov.br/anvisa/pt-br. As informações estão na sessão "Notícias".>

A Anvisa pede, ainda, que consumidores que tenham sofrido reações alérgicas ao produto notifiquem a agência. O consumidor pode relatar os problemas no sistema de Cosmetovigilância da agência. A empresa também disponibiliza canal de atendimento para esclarecer questões a respeito do creme dental através do site www.colgatepalmolive.com.br/contact-us.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta