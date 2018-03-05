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Brasil

ANP: produção no pré-sal cresce 2,3% em janeiro

Em janeiro, 303 áreas concedidas operadas por 28 empresas, foram responsáveis pela produção nacional. Destas, 75 são marítimas e 230 terrestres

Publicado em 05 de Março de 2018 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 17:19
Plataforma P-58: produção de petróleo no Parque das Baleias, litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação
O pré-sal respondeu por 51,9% de toda a produção de petróleo e gás natural de janeiro deste ano, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Ao todo, foram extraídos na região 1,723 milhão de barris de óleo equivalente por dia, alta de 2,3% ante dezembro. A produção de petróleo na região foi de 1,381 milhão de barris por dia (bpd) e a de gás natural, de 54 milhões de metros cúbicos (m3) diários.
Somado ao pós-sal, a produção de petróleo no País foi de 2,615 milhões de bpd, alta de 0,1% na comparação com o mês anterior e redução de 2,7% frente a janeiro de 2017. Já a extração de gás natural ficou em 112 milhões de m3 por dia, uma redução de 0,84% em comparação ao mês anterior e aumento de 2,3% se comparada com o mesmo mês de 2017.
O aproveitamento de gás natural no Brasil no mês alcançou 96,4% do volume total produzido. Foram disponibilizados ao mercado 65,5 milhões de m3/d. A queima de gás totalizou 4 milhões de m3/d, um aumento de 4% se comparada ao mês anterior e redução de 6,2% em relação ao mesmo mês de 2017.
Em nota, a agência informou ainda que o campo de Lula, na Bacia de Santos, operado pela Petrobras, foi o maior produtor de petróleo e gás natural. Produziu, em média, 842 mil bd de petróleo e 35,4 milhões de m3/d de gás natural. Os campos marítimos produziram 95,4% do petróleo e 80,8% do gás natural.
Em janeiro, 303 áreas concedidas, uma cessão onerosa e uma de partilha, operadas por 28 empresas, foram responsáveis pela produção nacional. Destas, 75 são marítimas e 230 terrestres.
"Vale ressaltar que, do total das áreas produtoras, uma encontra-se em atividade exploratória e produzindo através de Teste de Longa Duração (TLD), e outras seis são relativas a contratos de áreas contendo acumulações marginais", informou a ANP. O grau API médio foi de 27.

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