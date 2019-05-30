Home
>
Economia (BR)
>
Análise: desempenho fraco da economia preocupa

Análise: desempenho fraco da economia preocupa

Segundo o economista Eduardo Araújo, a queda de 0,2% na variação do PIB trimestral em relação ao período imediatamente anterior confirma pessimismo traduzido nas projeções econômicas do início de ano