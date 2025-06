Transporte de cargas

Anac volta atrás e mantém entrega aérea pelos Correios

Agência havia sinalizado intenção de proibir serviço como resposta a incidente em 2024, com avião que pegou fogo durante voo, após decolar de Vitória

Segundo a Anac, os Correios apresentaram um plano de implementação de exigências necessárias à garantia de segurança das operações. Além disso, a estatal firmou um acordo com as empresas aéreas Total Linhas Aéreas e Sideral, responsáveis pelo transporte aéreo de mercadorias dos Correios, que prevê adoção de medidas de mitigação de riscos.>

A Anac pretendia impor a suspensão dos voos como resposta ao incidente com um avião que fazia o trajeto de Vitória (ES) a Guarulhos (SP) em 9 de novembro do ano passado , que pegou fogo em pleno voo, oito minutos antes de aterrissar, forçando os pilotos a fazerem um pouso de emergência. Os dois tripulantes conseguiram escapar em segurança, mas a aeronave teve perda total.>

Juntas, Sideral e Total fazem todo o transporte aéreo dos Correios, que somou 315 toneladas por dia em 2024. O total responde a 17% do volume de mercadorias transportadas pela estatal. Uma eventual paralisação das atividades iria comprometer o serviço de Sedex entre as capitais do país, realizado por rotas aéreas. Grandes marketplaces estrangeiros, como Shopee, Shein e AliExpress, também dependem mais dos Correios como operador logístico.>

De acordo com as investigações do incidente em Guarulhos, a aeronave carregava uma carga de baterias de íon de lítio, usadas em equipamentos eletrônicos – como celulares, tablets e notebooks –, mas também em veículos elétricos e sistemas de energia solar fotovoltaica. As baterias de íon de lítio contêm um eletrólito líquido que pode inflamar e causar incêndio em caso de superaquecimento, danos físicos ou defeitos de fabricação.>