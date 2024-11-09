Cargueiro que decolou de Vitória pega fogo e faz pouso de emergência em Guarulhos

O avião cargueiro da Total Cargo que decolou do Aeroporto de Vitória pouco antes da meia-noite desta sexta-feira (8) pegou fogo durante o voo e fez um pouso de emergência no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na madrugada deste sábado (9).

A aeronave, um Boeing 737-400F, matrícula PS-TLB, tinha como destino o aeroporto paulista e fazia o voo OT 5682. A aterrissagem na pista de Guarulhos foi pouco depois da 00h40. Imagens de câmeras que monitoram Guarulhos mostram uma bola de fogo logo após o jato percorrer parte da pista (veja no vídeo acima).

Segundo a Total Cargo, durante o voo entre Vitória e São Paulo, foi identificado um alarme de fumaça no compartimento de carga principal, tendo a aeronave realizado um pouso seguro após a equipe a bordo seguir os procedimentos de segurança. "Havia dois tripulantes a bordo e ambos evacuaram da aeronave sem ferimentos. Foi constatado um incêndio no compartimento principal de carga traseiro, prontamente combatido pela equipe de bombeiros do aeroporto. As causas do ocorrido ainda estão sendo apuradas pelas autoridades aeronáuticas", informou a empresa, em nota.

O Aeroporto de Guarulhos também informou que, na madrugada deste sábado (9), foi identificado fogo no porão da aeronave ainda em voo. "Foi realizado pouso de emergência e não houve vítimas no incidente. Os bombeiros do aeroporto e a equipe de operações foram acionadas previamente ao pouso e continuam atuando para realizar a reabertura da pista", informou a concessionária que administra o aeroporto na manhã deste sábado (9).

A Total reforçou ainda que reafirma seu compromisso com a segurança de suas operações e que manterá o público informado conforme mais detalhes forem confirmados.

Procurado, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão central do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), localizados em Brasília (DF), informou que foram acionados, neste sábado (9), para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-TLB, no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

"Na ação inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", informou, acrescentando que em breve a ocorrência estará disponível para consulta no Painel Sipaer, por meio do site do Cenipa.

Cargueiro da Total Cargo que decolou do Aeroporto de Vitória pouco antes da meia-noite desta sexta-feira (8) pegou fogo durante o voo e fez um pouso de emergência no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Crédito: Reprodução