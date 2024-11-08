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Ataque em São Paulo

Empresário que delatou PCC é assassinado a tiros no aeroporto de Guarulhos

Empresário e corretor de imóveis Antônio Vinícius Lopes Gritzbach entregou ao Ministério Público de São Paulo documentos sobre uma suposta participação de criminosos do PCC na contratação de jogadores da elite do futebol brasileiro e mundial

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 18:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 nov 2024 às 18:16
SÃO PAULO - Um homem morreu e ao menos outras três pessoas foram atingidas por tiros no maior aeroporto do país, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O ataque aconteceu na do terminal 2 na tarde desta sexta-feira (8).
Segundo informações da Polícia Militar e do Ministério Público, o homem assassinado é o empresário e corretor de imóveis Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, que teria sido morto por vingança pela facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele morreu no local.
empresário e corretor de imóveis Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, que teria sido morto por vingança pela facção criminosa PCC, no aeroporto de Guarulhos
Antônio Vinícius Lopes Gritzbach teria sido morto por vingança pela facção PCC Crédito: Reprodução
Ele era suspeito de ter mandado matar integrantes da facção. Também fechou um acordo de delação premiada com a Justiça.
O carro suspeito de ter sido usado no ataque, um Volkswagen Gol preto foi encontrado por policiais militares do 3° Batalhão de Choque abandonado na rua Guilherme Lino dos Santos, a cerca de 6 km do aeroporto. No interior do automóvel foram encontrados colete balístico e munições de fuzil, de acordo com a PM.
Equipes do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) e da Rota (tropa de elite da PM) foram direcionadas para o aeroporto.
Vídeos gravados por celular mostram uma pessoa caída na área de parada de veículos para desembarque, de pessoas correndo dentro do aeroporto e de uma outra vítima caída, também na parte interna, sendo socorrida. Uma terceira vítima estaria próxima às portas, também do lado externo.
Em um outro vídeo de dentro de um carro, um motorista disse ter visto disparos feitos por fuzil.
Gritzbach era um homem jurado de morte pelo crime. Ele chegou a ser preso por suspeita de envolvimento na morte de Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta, em 2021, uma liderança do PCC.
O corretor de imóvel teria desaparecido com US$ 100 milhões (R$ 547 milhões) e mandado matar Cara Preta, que seria o dono do dinheiro, segundo a Promotoria.
Os policiais do DHPP afirmaram, em 2022, que Cara Preta teria passado o valor para que Gritzbach, juntamente com Pablo Henrique Borges, investisse o valor em criptomoedas. O dinheiro, no entanto, sumiu, e Anselmo foi morto.
No final de 2023, o corretor de imóveis sofreu um atentado em um imóvel no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Policiais chegaram a afirmar para a Folha, à época, que a morte dele era uma das missões repassadas aos integrantes da facção criminosa.
Maior do país, o aeroporto de Guarulhos recebeu 3,8 milhões de passageiros em agosto e 41,3 milhões em todo o ano de 2023.
Em nota, a GRU Airpport, concessionária que administra o local, afirma que a polícia foi prontamente acionada, assim como a equipe médica. A área de desembarque foi isolada, e a saída dos passageiros está sendo feita pelo embarque. O aeroporto segue em funcionamento.

Atualização

08/11/2024 - 7:11
Após a publicação, este texto foi atualizado com novas informações obtidas pela reportagem da Folha de S.Paulo.

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