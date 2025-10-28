Saiba quais

Águia Branca é notificada a suspender 22 linhas com mesma rota da Itapemirim

ANTT emitiu notificação seguindo determinação da Justiça Federal, que entendeu haver sobreposição nas operações realizadas pela viação capixaba

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11:26

Viação Águia Branca teve 22 linhas suspensas pela Justiça Federal Crédito: Giovani Boff/Divulgação

Segundo a ANTT, na existência de passagens vendidas até o dia 22 de outubro, quando a notificação foi enviada à viação, a Águia Branca deve ressarcir os valores gastos ou realocar os passageiros em outra empresa.

Arquivos & Anexos Notificação da ANTT à Águia Branca Agência seguiu determinação da Justiça, que entendeu haver sobreposição nas operações Tamanho de arquivo: 195kb Baixar Visualizar

A determinação para paralisar as operações foi dada em 16 de setembro pelo juiz federal João Paulo Pirôpo de Abreu, que havia acatado um pedido do colegiado da ANTT, no entendimento de que as linhas foram autorizadas para mercados que já eram atendidos por outras empresas, como a Itapemirim, operada pela Suzantur.

Abreu manifestou que a continuidade do serviço compromete o equilíbrio concorrencial do setor, provoca insegurança jurídica e afronta a legalidade administrativa, uma vez que as autorizações expedidas não estariam em conformidade com a legislação vigente.

As 22 linhas suspensas

Vitória/ES X Osasco/SP Vitória/ES X Itueta/MG Guarapari/ES X Viçosa/MG Colatina/ES X Campinas/SP Vila Velha/ES X Niterói/RJ Guarapari/ES X Nova Iguaçu/RJ São Paulo/SP X Governador Valadares/MG São Paulo/SP X Ipatinga/MG Rio de Janeiro/RJ X Vitória da Conquista/BA Rio de Janeiro/RJ X Governador Valadares/MG Rio de Janeiro/RJ X Curitiba/PR Rio de Janeiro/RJ X Coronel Fabriciano/MG Rio de Janeiro/RJ X Registro/SP Resende/RJ X Curitiba/PR Paramirim/BA X São Bernardo do Campo/SP Barra do Choça/BA X Campinas/SP Barra do Choça/BA X São Bernardo do Campo/SP Aracaju/SE X Rio de Janeiro/RJ Feira de Santana/BA X Macaé/RJ Petrolina/PE X Aracaju/SE Feira de Santana/BA X Umbaúba/SE Camaçari/BA X Penedo/AL

A reportagem de A Gazeta procurou a Águia Branca para saber se a empresa deseja se manifestar sobre a decisão e como os clientes afetados devem proceder, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Entenda a briga

Em novembro de 2024, a Águia Branca anunciou que teria 22 novas linhas a partir do início do mês seguinte, após ter as autorizações concedidas pela Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros (Supas), da ANTT.

Ao liberar as 22 linhas em 2024, a superintendência alegou que deferiu o pedido da Águia Branca para adentrar em novos mercados porque a viação atendia a todos os requisitos necessários naquele momento.

As operações começaram, mas a transportadora paulista Suzantur — que opera 125 linhas da falida Itapemirim no Espírito Santo e trava uma batalha na Justiça com a Águia Branca, envolvendo as operações da viação capixaba que faliu — entrou com um recurso contestando as autorizações.

A Suzantur alegou que as autorizações dadas à Águia Branca eram de linhas já operadas por outras empresas e por ela mesma, sendo coincidentes, e que havia sido realizada a regularização sem qualquer análise técnica dos mercados pretendidos.

A superintendência da ANTT analisou o recurso e alegou não ter encontrado elementos para reconsiderar a autorização dada à viação capixaba, remetendo o caso ao colegiado da agência reguladora.

Em fevereiro de 2025, o colegiado da ANTT acolheu os pontos apresentados pela Suzantur e determinou que o serviço fosse imediatamente paralisado.

Pouco tempo depois, o juiz Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, derrubou a suspensão do colegiado. A decisão tinha caráter liminar (provisório). Na sentença, o magistrado afirmava que as autorizações emitidas para a Águia Branca eram válidas e deveriam assim permanecer até que se instaurasse o devido processo legal administrativo. No dia 31 de março, ele reconsiderou a própria decisão e voltou a suspender as linhas.

Em abril, o juiz Alaôr Piacini, da 17ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, autorizou, em caráter liminar, a retomada das rotas. No entendimento do magistrado, a decisão da Supas deveria ser restabelecida.

Agora, o juiz federal fez valer a decisão do colegiado da ANTT, suspendendo as operações.

