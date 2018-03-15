Aeroporto de Vitória terá cinco novos voos diários

O Aeroporto de Vitória vai ganhar cinco novos voos diários a partir de abril. As companhias Avianca, que ainda não opera no Espírito Santo, e a Azul já confirmaram que vão realizar operações a partir da nova estrutura, prevista para ser inaugurada no próximo dia 29.
A Azul que tem hoje 13 voos diários a partir da capital capixaba para quatro destinos: Guarulhos, Santos Dumont, Campinas e Confins terá um voo diário a mais (passando de três para quatro) entre Vitória e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Ainda de acordo com a companhia, outra novidade será a melhoria de aeronave entre Guarulhos e Vitória. Até então, operamos este mercado com as aeronaves da Embraer, com capacidade para até 118 assentos. A partir de 21 de abril, passaremos a atuar com o Airbus A320neo, que pode receber até 174 clientes.
A Avianca, por sua vez, vai iniciar no dia 16 de abril voos diretos ligando o Aeroporto Eurico de Aguiar Salles ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), com aeronaves Airbus A320. Os novos voos partirão de Vitória, às 10h05 e 19h45 e, no sentido inverso, os voos decolarão de São Paulo, às 8h10 e 17h35.
As empresas Gol e Latam que já operam no Estado também foram procuradas, mas informaram que não têm previsão de ampliarem suas atividades no Espírito Santo, embora afirmem que estão sempre atentas às necessidades dos clientes e a novas oportunidades de negócio.
Para além dos cinco voos confirmados, há outros que ainda estão sendo analisados por companhias aéreas, como para destinos nacionais, incluindo Manaus e Salvador, e internacionais, como para países como Itália e Argentina. Mas, por enquanto, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não confirmou nenhuma dessas rotas.
Em relação aos voos para o exterior, a Infraero também esclareceu que a internacionalização de um aeroporto depende da autorização de diversos órgãos governamentais (como Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa e Vigiagro), e não exclusivamente do operador aeroportuário. E ponderou ainda que o início da operação depende do interesse e da demanda das próprias empresas aéreas.
O que falta
A 14 dias da inauguração oficial, evento que prevê a presença do presidente Michel Temer e de outras autoridades, e a 11 dias do início das operações a partir do novo terminal, ainda há alguns pontos a serem finalizados em relação à estrutura, como mostra o quadro ao lado.
Entre as pendências, estão a homologação por parte da Anac, a conclusão do acesso pela Avenida Adalberto Simão Nader, e a liberação de licenças do Corpo de Bombeiros e do Iema. (Com informações de Rafael Silva)
Andamento da obra
O que já foi feito
Terminal
O novo terminal de passageiros foi finalizado e encontra-se em fase de testes de algumas instalações, como balcões de check-in, montagem final das esteiras, mobiliários e acabamentos. O painel principal de partidas e chegadas de voos também já foi instalado.
Pista
As taxiways (pistas de taxiamento) já receberam a última camada do pavimento, e a nova pista de pouso e decolagem foi executada em 100% de sua extensão.
Pontes de embarque
As seis pontes de embarque (fingers) já foram colocadas no lugar e passaram por testes na última terça-feira.
Inspeção
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) fez uma inspeção de homologação da infraestrutura construída.
O que ainda falta
Balizamento
A Anac ainda irá fazer a avaliação do balizamento luminoso (luzes da pista), que deve ocorrer nos próximos dias, com uma segunda inspeção.
Iema
A licença de operação, que está em análise pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema). O órgão fez vistoria no aeroporto na última terça-feira.
Corpo de Bombeiros
Está em andamento o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que liberará o terminal para acesso público no que diz respeito aos requisitos de segurança.
Homologação
O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) já realizou o voo de homologação dos procedimentos de pouso e decolagem na nova pista, com a liberação a ser publicada nos próximos dias.
Acesso
A infraestrutura para o novo acesso via Adalberto Simão Nader ainda precisa ser concluída. Faltam finalizar as camadas asfálticas, as calçadas, a iluminação, a colocação de semáforos e fazer o plantio da grama.