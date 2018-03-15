Aeroporto de Vitória terá cinco novos voos diários

Fotos mostram fase final das obras do Aeroporto de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

O Aeroporto de Vitória vai ganhar cinco novos voos diários a partir de abril. As companhias Avianca, que ainda não opera no Espírito Santo, e a Azul já confirmaram que vão realizar operações a partir da nova estrutura, prevista para ser inaugurada no próximo dia 29.

A Azul  que tem hoje 13 voos diários a partir da capital capixaba para quatro destinos: Guarulhos, Santos Dumont, Campinas e Confins  terá um voo diário a mais (passando de três para quatro) entre Vitória e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a companhia, outra novidade será a melhoria de aeronave entre Guarulhos e Vitória. Até então, operamos este mercado com as aeronaves da Embraer, com capacidade para até 118 assentos. A partir de 21 de abril, passaremos a atuar com o Airbus A320neo, que pode receber até 174 clientes.

A Avianca, por sua vez, vai iniciar no dia 16 de abril voos diretos ligando o Aeroporto Eurico de Aguiar Salles ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), com aeronaves Airbus A320. Os novos voos partirão de Vitória, às 10h05 e 19h45 e, no sentido inverso, os voos decolarão de São Paulo, às 8h10 e 17h35.

As empresas Gol e Latam  que já operam no Estado  também foram procuradas, mas informaram que não têm previsão de ampliarem suas atividades no Espírito Santo, embora afirmem que estão sempre atentas às necessidades dos clientes e a novas oportunidades de negócio.

Para além dos cinco voos confirmados, há outros que ainda estão sendo analisados por companhias aéreas, como para destinos nacionais, incluindo Manaus e Salvador, e internacionais, como para países como Itália e Argentina. Mas, por enquanto, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não confirmou nenhuma dessas rotas.

Em relação aos voos para o exterior, a Infraero também esclareceu que a internacionalização de um aeroporto depende da autorização de diversos órgãos governamentais (como Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa e Vigiagro), e não exclusivamente do operador aeroportuário. E ponderou ainda que o início da operação depende do interesse e da demanda das próprias empresas aéreas.

O que falta

A 14 dias da inauguração oficial, evento que prevê a presença do presidente Michel Temer e de outras autoridades, e a 11 dias do início das operações a partir do novo terminal, ainda há alguns pontos a serem finalizados em relação à estrutura, como mostra o quadro ao lado.

Entre as pendências, estão a homologação por parte da Anac, a conclusão do acesso pela Avenida Adalberto Simão Nader, e a liberação de licenças do Corpo de Bombeiros e do Iema. (Com informações de Rafael Silva)

Andamento da obra

O que já foi feito

Terminal

O novo terminal de passageiros foi finalizado e encontra-se em fase de testes de algumas instalações, como balcões de check-in, montagem final das esteiras, mobiliários e acabamentos. O painel principal de partidas e chegadas de voos também já foi instalado.

Pista

As taxiways (pistas de taxiamento) já receberam a última camada do pavimento, e a nova pista de pouso e decolagem foi executada em 100% de sua extensão.

Pontes de embarque

As seis pontes de embarque (fingers) já foram colocadas no lugar e passaram por testes na última terça-feira.

Inspeção

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) fez uma inspeção de homologação da infraestrutura construída.

O que ainda falta

Balizamento

A Anac ainda irá fazer a avaliação do balizamento luminoso (luzes da pista), que deve ocorrer nos próximos dias, com uma segunda inspeção.

Iema

A licença de operação, que está em análise pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema). O órgão fez vistoria no aeroporto na última terça-feira.

Corpo de Bombeiros

Está em andamento o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que liberará o terminal para acesso público no que diz respeito aos requisitos de segurança.

Homologação

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) já realizou o voo de homologação dos procedimentos de pouso e decolagem na nova pista, com a liberação a ser publicada nos próximos dias.

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